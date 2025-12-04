پخش زنده فوتبال تراکتور و استقلال خوزستان از شبکه ورزش و جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» از شبکه مستند سیما روانه آنتن می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، امروز از ساعت ۱۷، جدال بین دو تیم تراکتور و استقلال خوزستان را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

در حساس‌ترین دیدار هفته داوزدهم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، تیم تراکتور امروز پنجشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز میزبان تیم استقلال خوزستان است.

این تقابل را شبکه ورزش با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

عملکرد آماری تراکتور در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۴ گل خورده و ۱۷ گل به ثمر رسانده است.

استقلال خوزستان نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۵ گل خورده و ۷ گل به ثمر رسانده است.

برنامه «نردبان»

جدیدترین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» با حضور مرتضی پایه‌شناس و مروری بر فیلم مستند جدید او که در جشنواره‌ سینما حقیقت حضور دارد، روی آنتن می‌رود.

دویست و هفتاد و پنجمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، فردا جمعه ۱۴ آذرماه روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود.

مرتضی پایه‌شناس، فیلمساز مستند، مهمان این قسمت از «نردبان» است؛ او در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ ساخت فیلم‌های مستند آرشیوی و گردآوری سخن می‌گوید و تجربه‌ خود از ساخت فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» را که در نوزدهمین جشنواره‌ی سینما حقیقت حضور دارد، بیان می‌کند.

مرتضی پایه‌شناس از فیلمسازان نام آشنای سینمای مستند است که فیلم‌های مهمی را کارگردانی کرده است.

از جمله فیلم‌های مستند وی می‌توان به «گلوله باران»، «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» و ... اشاره کرد.

او برای ساخت فیلم مستند «گلوله باران» برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره‌ سینما حقیقت شد.

پایه‌شناس، امسال در نوزدهمین جشنواره‌ سینما حقیقت با فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» حضور دارد.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، برش‌هایی از فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» روی آنتن می‌رود.

آریان عطارپور نیز با بسته‌ پیشنهادی فیلم مستند به «نردبان» می‌آید.

در بخش و اینک مستند نیز بخش دوم کارنامه‌ هنری «کن لوچ»، فیلمساز انگلیسی مرور می‌شود.

بخش «عکس مستند» نیز مروری بر آثار هنری الکس وب با موضوع «احساسات خیابان» دارد و کن برنز در کارگاه تجربه این هفته «نردبان» از تجربیات خود در عرصه فیلمسازی مستند می‌گوید.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.

این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.