بانوان روستای علاقه تربت حیدریه به شکرانه نزول رحمت الهی، آش نذری پختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ربانی، مسئول پایگاه بسیج خواهران روستای علاقه افزود: به همت اعضای پایگاه بسیج خواهران و بانوان روستا در پی بارش نزولات آسمانی در فصل پاییز و بعد از ۷۲ روز، اقدام به پخت یک دیگ بزرگ آش نذری کردندکه در بین اهالی روستا توزیع شد.
وی افزود: شرکت کنندگان با خواندن دعای مخصوص باران در ایام بارشها و ایام خشکسالی با برگزاری مراسم روضهخوانی و زیارت عاشورا این مراسم سنتی را برگزار میکنند.