رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس با برد آرسنال ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته چهاردهم فوتبال لیگ برتر انگلیس چهارشنبه ادامه یافت.
نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
آرسنال ۲ - ۰ برنتفورد (گلها: میکل مرینو در دقیقه ۱۱ و بوکایو ساکا ۱ + ۹۰)
برایتون ۳ - ۴ آستون ویلا
برنلی ۰ - ۱ کریستال پالاس
وولورهمپتون ۰ - ۱ ناتینگام فارست
لیدزیونایتد ۳ - ۱ چلسی (گل چلسی: پدرو نتو در دقیقه ۵۰)
لیورپول ۱ - ۱ ساندرلند (گل لیورپول: موردی موکیه له - گل به خودی مدافع ساندرلند - در دقیقه ۸۱)
برنامه - پنج شنبه ۱۳ آذر:
منچستریونایتد - وستهام یونایتد
در جدول تیم آرسنال با ۳۳ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیمهای منچسترسیتی با ۲۸، آستون ویلا با ۲۷ و چلسی با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.