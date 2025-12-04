به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته چهاردهم فوتبال لیگ برتر انگلیس چهارشنبه ادامه یافت.

نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

آرسنال ۲ - ۰ برنتفورد (گل‌ها: میکل مرینو در دقیقه ۱۱ و بوکایو ساکا ۱ + ۹۰)

برایتون ۳ - ۴ آستون ویلا

برنلی ۰ - ۱ کریستال پالاس

وولورهمپتون ۰ - ۱ ناتینگام فارست

لیدزیونایتد ۳ - ۱ چلسی (گل چلسی: پدرو نتو در دقیقه ۵۰)

لیورپول ۱ - ۱ ساندرلند (گل لیورپول: موردی موکیه له - گل به خودی مدافع ساندرلند - در دقیقه ۸۱)

برنامه - پنج شنبه ۱۳ آذر:

منچستریونایتد - وستهام یونایتد

در جدول تیم آرسنال با ۳۳ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۸، آستون ویلا با ۲۷ و چلسی با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.