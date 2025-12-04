پخش زنده
امروز: -
پیشبینی میشود طرح اتصال پتروشیمی به کنارگذر شمالی اراک تا اسفند تکمیل و بهرهبرداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید گفت: امروز با حضور سرمایهگذار پروژه و سایر عوامل اجرایی، از روند احداث پل تبادل پتروشیمی بازدید به عمل آمد. یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح، کاهش آلودگی هوای اراک از طریق کاهش مصرف بنزین، کاهش تردد خودروها و هدایت ترافیک سنگین به مسیرهای جایگزین است.
نادر قلی ابراهیمی افزود: بر اساس گزارش ارائهشده، اتصال پل تبادل پتروشیمی به کنارگذر شمالی با سرعت مناسب در حال اجراست. با توجه به تلاش پیمانکار و حمایتهای مجموعه راه و شهرسازی، این پروژه طبق برنامه پیش میرود و بهرهبرداری آن در اسفند ماه پیشبینی میشود.
ابراهیمی ابراز داشت: با افتتاح این تبادل، ترافیک ورودی از سمت جنوب کشور، بهویژه از محورهای ملایر و بروجرد، دیگر وارد شهر اراک نخواهد شد و خودروهای سنگین از مسیرهای جایگزین عبور خواهند کرد.
وی گفت: این اقدام نقش قابل توجهی در کاهش آلایندگی هوا، کاهش تصادفات و صرفهجویی در مصرف سوخت خواهد داشت و یک دستاورد مهم برای شهر اراک و استان مرکزی محسوب میشود.
ابراهیمی افزود: در ادامه این برنامه، بخشی از آزادراه شمال–جنوب نیز مدنظر قرار دارد و قطعه ۱۵۸ کیلومتری مسیر از اراک به سمت بروجرد از همین محور عبور خواهد کرد. سایر لوپها و بخشهای تکمیلی این پروژه نیز در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.