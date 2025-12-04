به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این مراسم با حضور نمایندگان ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و فرمانداری در محل شهرداری جغتای برگزار شد.

محمد مهدیخواه، سرپرست شهرداری جغتای گفت:ما امروز امانتدار خاک هستیم و باید این امانت را برای آیندگان به‌درستی حفظ کنیم. سلامت خاک، پایه‌ی حیات پایدار در شهر و روستاست و بی‌توجهی به آن، تهدیدی جدی برای توسعه‌ی آینده خواهد بود.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل پاییز و افزایش حجم برگ‌های خشک در فضا‌های سبز، افزود:

«شهرداری جغتای با جمع‌آوری برگ‌های پاییزی اقدام به تولید خاک برگ برای استفاده مجدد در فضای سبز شهر کرده است. این کار علاوه بر حفظ محیط زیست، از نظر اقتصادی نیز به شهرداری کمک می‌کند. فضای سبز شهر ما چندین برابر میانگین کشوری است و لازم است منابع خاکی را به شیوه‌ای هوشمندانه بهره‌برداری کنیم.



علیرضا دلبری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جغتای، نیز خاک را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور عنوان کرد و گفت:

یکی از تهدید‌های جدی خاک در بخش کشاورزی و اراضی ملی، چرای بی‌رویه در مراتع است. همه‌ دستگاه‌های متولی به جد در حال مقابله با این مسئله هستند؛ اما حفاظت از خاک تنها وظیفه‌ی نهاد‌ها نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است. اگر امروز برای حفظ خاک اقدام نکنیم، فردا دیر خواهد بود.

این مراسم با غرس نهال در محوطه شهرداری جغتای پایان یافت.