بررسی آخرین نقشههای هواشناسی بیانگراستقرار شرایط پایدار و افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، امروز پنج شنبه (۱۴۰۴.۰۹.۱۳) آسمانی صاف تا قسمتی ابری را در سطح استان خواهیم داشت که با توجه به استقرار الگوی پرارتفاع در تراز میانی جو و نفوذ زبانه پرفشار سطح زمین، شرایط برای افزایش غلظت آلایندههای جوی بویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی استان فراهم خواهد بود.
روزهای جمعه (۱۴۰۴.۰۹.۱۴) و شنبه (۱۴۰۴.۹.۱۵) شرایط جوی همچنان پایدار خواهد بود، اما سرعت وزش باد بویژه در جنوب و تا حدودی مرکز استان افزایش یافته و غلظت آلایندهها کاهش مییابد.
همچنین در طی این دو روز بر ابرناکی آسمان نیز قدری افزوده شده و آسمانی نیمه ابری را برای روز شنبه پیش بینی میکنیم.
نهایتاً از روز یکشنبه (۱۴۰۴.۰۹.۱۶) تا پایان هفته آینده با موجهای بارشی قدرتمندی در سطح استان مواجه خواهیم بود که تا پایان هفته و بطور متناوب سبب بارشهای خوبی همراه با وزش باد در اغلب نقاط استان خواهند شد و آلودگی هوا را به طور کامل از بین میبرند.
از نظر دمایی هم برای روزهای آتی روند کاهشی نسبی دماها پیش بینی میشود.