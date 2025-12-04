پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: از اواسط هفته آینده، سامانه بارشی استان همدان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: از نظر دمایی هم دماهای کمینه به تدریج ۲ تا سه درجه افزایش خواهد داشت.
او تاکیدکرد: آسمان استان تا اواسط هفته آینده عمدتا صاف تا قسمتی ابری بوده، در ساعات بعد از ظهر وزش ملایم باد پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: به دلیل پایداری جو اوایل هفته آینده افزایش غلظت آلایندهها را در مناطق شهری و صنعتی استان خواهیم داشت.
باقری شکیب افزود: طی ساعاتی از جمعه شب و صبح شنبه ضمن افزایش ابر احتمال بارشهای پراکنده در برخی از نقاط استان وجود دارد.
دمای هوا در همدان نیز بین ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و ۶ درجه سانتیگراد زیر صفر در ۲۴ ساعت گذشته در نوسان بوده است.