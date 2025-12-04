پخش زنده
۷۴ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر گهرو به متقاضیان سهفرزندی و چهارفرزندی مشمول واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی استان از تحویل رایگان ۷۴ پلاک زمین مسکونی در شهر گهرو خبر داد و گفت: این واگذاریها برای اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای سه و چهار فرزند انجام شده است.
حسینی با اشاره به ترکیب قطعات واگذار شده افزود: از مجموع زمینهای تحویلی، ۲۱ قطعه به متقاضیان چهارفرزندی و ۵۳ قطعه به متقاضیان سهفرزندی اختصاص یافت.
وی مساحت هر پلاک را ۱۵۵.۸ متر مربع عنوان کرد و گفت: این قطعات در پهنهای به وسعت ۸.۴ هکتار امروز به متقاضیان تحویل شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: طبق ضوابط، متقاضیان چهار فرزندی از پرداخت هزینههای آمادهسازی شامل اجرای جوی و جدول، آسفالت و سایر امور زیربنایی معاف هستند. اما متقاضیان سه فرزندی این هزینهها را در ۸ سال و به صورت اقساط قرضالحسنه پرداخت میکنند که دو سال نخست، دوره تنفس در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدام، حمایت عملی دولت از خانوادههای پرجمعیت و فراهم سازی زمینه مناسب برای ازدیاد جمعیت و جلوگیری از پیری آن در استان است.