با حضور رئیس اداره برنامهریزی و بودجه و فناوری اطلاعات اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی آخرین وضعیت مرکز تکثیر میشمرغ بوکان ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره برنامهریزی، بودجه و فناوری اطلاعات ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گفت: در این بازدید به همراه کارشناسان مربوطه، روند عملیات اجرایی مرکز تکثیر و نگهداری میشمرغ در پناهگاه حیاتوحش دشت سوتاو بوکان بررسی شد.
رامین سلمان زاده افزود: این مرکز با هدف حفاظت، تکثیر و حمایت از جمعیت در معرض انقراض میشمرغ احداث شده و یکی از مراکز مهم و تخصصی حفاظت از پرندگان در شمالغرب کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: اجرای برنامههای حفاظتی و تکمیلی میتواند زمینه را برای افزایش قابل توجه جمعیت این گونه ارزشمند، در آیندهای نزدیک فراهم کند.