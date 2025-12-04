به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره برنامه‌ریزی، بودجه و فناوری اطلاعات اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: در این بازدید به همراه کارشناسان مربوطه، روند عملیات اجرایی مرکز تکثیر و نگهداری میش‌مرغ در پناهگاه حیات‌وحش دشت سوتاو بوکان بررسی شد.

رامین سلمان زاده افزود: این مرکز با هدف حفاظت، تکثیر و حمایت از جمعیت در معرض انقراض میش‌مرغ احداث شده و یکی از مراکز مهم و تخصصی حفاظت از پرندگان در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه‌های حفاظتی و تکمیلی می‌تواند زمینه را برای افزایش قابل توجه جمعیت این گونه ارزشمند، در آینده‌ای نزدیک فراهم کند.