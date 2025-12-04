پخش زنده
مدیر امور اراضی لرستان از اجرای ۱۰ حکم تخریب تغییر کاربریهای غیر مجاز و بازگشت بیش از ۲۰ هزار متر مربع از اراضی شهر اشترینان به چرخه تولید خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی کردعلیوند گفت: با اجرای قانون حفظ کاربری بیش از ۲۰ هزار متر مربع اراضی کشاورزی شهر اشترینان آزادسازی شد.
وی افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی نه تنها برای تأمین امنیت غذایی داخلی کشور حیاتی است، بلکه در زمینه حفظ منابع آبی نیز تأثیرگذار است.
مدیر امور اراضی لرستان گفت: با تبدیل اراضی کشاورزی به ساختوسازهای غیر مجاز، نه تنها زمینهای زراعی از بین میروند، بلکه منابع آبی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و خطر بحرانهای زیستمحیطی افزایش مییابد.
کردعلیوند بیان کرد: گشتهای یگان حفاظت امور اراضی در استان فعال هستند و با هدف جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.