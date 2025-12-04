به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در حاشیه رویداد فرهنگی چرا کتاب در یزد، سه عنوان کتاب با نام‌های «کتاب سرنوشت»، تألیف معصومه عرب، مجموعه کتاب کودک در قالب حمایت از «محیط زیست» به نویسندگی زهرا فرقانی و کتاب «استارتاپ نوجوانان» نوشته آیناز زحمتکش رونمایی شد.



انسیه جوکار، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری پرورش اندیشه پویا گفت: در این رویداد تلاش کردیم با ارائه تجربه‌های الهام بخش از زندگی با کتاب و گفت‌و‌گو با نوجوانان فعال و کتابخوان، فضایی آموزنده و اثرگذار برای تقویت عادت کتابخوانی و پیوند عمیق‌تر نسل جدید با کتاب ایجاد کنیم.



گفت و گوی خانوادگی با ۲ نفر از نوجوانان کتابخوان و پدرانشان، اشتراک گذاری تجربه کتابخوانی توسط سه نفر از نوجوانان کتابخوان، اجرای موسیقی، سعدی خوانی توسط یکی از نوجوانان، معرفی شبه کتاب کودک و نوجوان توسط نویسندگان آن، اجرای مسابقه در مورد کتاب بین کودکان و نوجوانان حاضر در سالن از جمله برنامه‌های این رویداد بود.