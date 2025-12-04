پخش زنده
امروز: -
بارش باران در تا فردا در خوزستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی فردا با گذر ریز موجی از فراز استان، سبب ابرناکی در اغلب مناطق استان و احتمال بارشهای خفیف و نقطهای در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی استان خواهد شد. سپس تا روز یکشنبه جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود که منجر به افزایش غلظت آلایندهها و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان میشود.
محمد سبزه زاری افزود: از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سه شنبه به دلیل جنوبی شدن جریانات، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی ابتدا در سواحل و مناطق جنوبِ غربی و جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی و غربی هم مورد انتظار است.
وی ادامه داد: از فردا تغییر محسوسی در دما وجود ندارد سپس تا روز یکشنبه روند افزایشی خواهد داشت. از روز دوشنبه استان بتدریج تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۸.۴ درجه و ایذه و دزپارت با دمای ۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۲۲.۶ درجه و ۱۳.۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.