به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نهمین جشنواره مالک‌اشتر و آئین تجلیل از ۲۳ رده موفق بسیج در حوزه‌ها، پایگاه‌ها و کانون‌های مقاومت شهرستان قوچان، با حضور سردار امین رسولی جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) برگزار شد.

سردار رسولی در این مراسم، بسیج را «یادگار ایمان و مجاهدت مردان مؤمن» دانست و با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بسیج افزود: بسیج در همه مقاطع انقلاب تکیه‌گاه مردم و نظام بوده است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به حوادث جنگ دوازده‌روزه اخیر علیه کشور گفت: دشمن تصور می‌کرد با برهم زدن انسجام داخلی می‌تواند ایران را تسلیم کند، اما حضور مردم و نقش‌آفرینی بسیج همه محاسبات آنها را ناکام گذاشت.

وی با هشدار نسبت به تهدیدات نرم و جنگ شناختی افزود: «جهاد تبیین راهکار اصلی مقابله با این جنگ است و باید مصدومان این میدان را با آگاهی و روشنگری یاری کرد.

سردار رسولی بصیرت را از ملزومات امروز دانست و گفت: بصیرت یعنی تشخیص حق از حق‌نما در شرایط پیچیده‌ای که دشمن به ارزش‌ها و سبک زندگی مردم حمله می‌کند.

در پایان مراسم، از ۲۳ رده برتر بسیج در سطح شهرستان قوچان با اهدای لوح، تجلیل شد.