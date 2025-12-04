میز خدمت ثبتی اصفهان در جریان سفر رئیس سازمان ثبت، فرصتی فراهم کرد تا مدیران این سازمان به‌طور مستقیم با مردم گفت‌و‌گو کرده و روند رسیدگی به مسائل ثبتی را تسهیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سفر استانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان اصفهان، بیست‌ونهمین میز خدمت ثبتی با حضور جمعی از مدیران این سازمان در صحن مطهر امامزاده محسن (ع) برگزار شد.

این میز خدمت با حضور معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان و مدیرکل ثبت استان اصفهان پس از اقامه نماز ظهر و عصر و در فضایی معنوی و با استقبال گسترده زائران و مردم محلی برپا شد.

در این برنامه، مدیران سازمان ثبت به‌صورت چهره‌به‌چهره با شهروندان گفت‌و‌گو کرده و درخواست‌ها و مشکلات ایشان در حوزه‌های مختلف ثبتی دریافت و بررسی کردند. بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده در همان محل مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و برخی دیگر جهت پیگیری تخصصی به واحد‌های مربوطه ارجاع شد.

برگزاری این میز خدمت با هدف تکریم ارباب‌رجوع، افزایش شفافیت عملکرد دستگاه‌های ثبتی و تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد انجام شد و به گفته مسئولان، استمرار این برنامه‌ها نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسریع روند رسیدگی‌ها دارد.

گفتنی است، برگزاری میز خدمت مردمی از برنامه‌های محوری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر‌های استانی است و میز خدمت اصفهان بیست‌ونهمین برنامه از این سلسله نشست‌ها در سال جاری به شمار می‌رود.