پژوهشگران شهرکرد درفهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، برای هفتمین سال متوالی دکتر یاسر کیانی و دکتر یعقوب طادی، ۲ استاد تمام مهندسی مکانیک- جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
این فهرست که توسط پایگاه معتبر Essential Science Indicators (ESI) منتشر میشود، شامل پژوهشگرانی است که آثار علمی آنان در سطح بینالمللی بیشترین میزان استناد را دریافت کرده است و از نظر اثرگذاری علمی در میان یک درصد برتر پژوهشگران حوزه تخصصی خود قرار میگیرند.
قرارگرفتن در جمع پژوهشگران یک درصد برترجهان نیازمند به کارگیری راهبردها و راهکارهای مناسب و همچنین تلاش و پشتکار است. خوداستنادیها (Self-Citation) در فرآیند انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر لحاظ نمیشود و انتخاب این افراد صرفاً بر اساس استنادات مستقل از سوی جامعه علمی جهان صورت میگیرد.