درمانگاه امام علی (ع) جاجرم با هدف ارتقای خدمات درمانی در این شهرستان، با حضور استاندار خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این پروژه درمانی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان و در زیربنای ۶۰۰ مترمربع و با مشارکت شرکت آلومینای جاجرم احداث شده است.

درمانگاه امام علی (ع) شامل بخش‌های فیزیوتراپی، قلب، جراحی عمومی و دندانپزشکی است و با آغاز فعالیت رسمی، خدمات درمانی مورد نیاز شهروندان جاجرم و مناطق اطراف را ارائه خواهد داد.

بهره‌برداری از این طرح با هدف کاهش مراجعات درمانی مردم به مراکز خارج از شهرستان و بهبود دسترسی به خدمات پزشکی انجام شده است..