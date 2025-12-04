پخش زنده
امروز: -
روز شنبه چهار تن از مسئولان آذربایجان غربی برای پاسخگویی به سؤالات مردم در سامانه سامد حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روز شنبه ۱۵ آذر ماه فرماندار شهرستان میرآباد، سرپرست فرمانداری شهرستان چایپاره، مدیران کل تامین اجتماعی و بیمه سلامت استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور مییابند.
مدیران کل تامین اجتماعی و بیمه سلامت استان از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ و فرماندار شهرستان میرآباد و سرپرست فرمانداری شهرستان چایپاره از ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم عزیز خواهند بود.