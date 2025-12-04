پخش زنده
قیمت رسمی هر گرم طلا در ۱۳ آذر، برابر با ۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است.
🔹🔸🔹اعلام قیمت رسمی #طلا در بازار #اراک؛ سیزدهم آذر:
🔸فروش هر گرم: ۱۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان؛
🔹خرید هر گرم: ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛
☆سکه ها:
🔹قدیم: ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان؛
🔸جدید: ۱۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان؛
🔹نیم: ۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛
🔸ربع: ۳۷ میلیون ۹۰۰ تومان؛
🔹گرمی: ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.
