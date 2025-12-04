به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ «محمدرضا کاویان‌پور» در بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت نگاه استراتژیک در کشور گفت: اگر حوزه نظامی و امنیتی را رکن نخست کشور بدانیم، پس از آن رسانه‌ها و خبرنگاران به‌ویژه در حوزه آب نقش بسیار مهمی در صیانت از منابع حیاتی کشور دارند.

وی درباره کیفیت آب تهران بیان کرد: استاندارد‌های بهداشتی و کیفی آب تهران مناسب است؛ هرچند درباره وجود برخی آلودگی‌ها صحبت‌هایی مطرح شده، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وضعیت فعلی در چارچوب استاندارد‌های ملی قرار دارد.



رکورد جدید افت تراز دریای خزر در راه است

رئیس مؤسسه تحقیقات آب به تغییرات تراز آب دریای خزر اشاره کرد و گفت: در سال‌های ابتدایی، کاهش تراز خزر محدود بود، اما در سال‌های اخیر این کاهش شدت گرفته است. اگر اشتباه نکنم، امسال احتمال ثبت کمترین تراز دریای خزر وجود دارد.

کاویان‌پور درباره مطالعات ارزیابی نوسانات خزر افزود: سازمان مدیریت و همچنین مؤسسه تحقیقات آب مسئولیت پیگیری و تکمیل این مطالعات را برعهده دارند. بخشی از ارزیابی‌ها انجام شده و در ادامه برنامه‌های دقیقی برای تکمیل این پروژه در دست اجراست.

وی با اشاره به خشکسالی ۲۵ ساله کشور گفت: طبق گزارش‌های پژوهشی بلندمدت، بخش‌های مهمی از ایران به‌ویژه شمال و غرب کشور تحت فشار کاهش بارش قرار گرفته‌اند و این روند ادامه دارد.

رئیس موسسه تحقیقات آب درباره استفاده از فناوری و هوش مصنوعی هم اظهار کرد: دستورالعمل‌های خوبی برای بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند تدوین شده و در حال اجراست. یکی از این موارد، به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت آب و فاضلاب است که ظرف شش ماه آینده نتایج عملی آن قابل مشاهده خواهد بود.

کاویان‌پور همچنین درباره پروژه‌های آب‌های ژرف گفت: نقشه‌های پتانسیل‌یابی آب‌های ژرف تهیه شده و مقرر شده این نقشه‌ها با داده‌های هیدروژئولوژی ترکیب شود تا مناطق مناسب برداشت مشخص شود. این پروژه مراحل سنگینی دارد و همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس موسسه تحقیقات آب درباره نوع آزمایش‌ها و اطلاعات مورد نیاز گفت: در بحث آب‌های ژرف، تجدیدپذیری اهمیت زیادی دارد؛ اینکه مثلاً یک منبع آبی با چه سرعتی—۲۰ سانتی‌متر یا دو متر در ساعت—جایگزین می‌شود، تعیین‌کننده آینده برداشت است.