به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در دومین نشست شورای سیاستگذاری مسکن طلاب استان مازندران که با حضور عالی‌ترین مقامات استانی برگزار شد، بر تعیین‌تکلیف کامل پرونده‌های مسکن طلاب تا پایان ماه آذر تأکید شد.

این جلسه با حضور آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی (نماینده ولی‌فقیه در استان)، دکتر مهدی یونسی‌رستمی (استاندار)، حجت‌الاسلام رفیعی (معاون مسکن مرکز خدمات روحانیون و طلاب کشور) و جمعی از مسئولان استانی در دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار گردید.

در این نشست حجت‌الاسلام سالخورده، مدیرکل مرکز خدمات حوزه علمیه مازندران گفت: ۴۱۸ نفر از طلاب از ۲۶ شهرستان استان ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۱۰۸ نفر تخصیص زمین انجام شده و عملیات اجرایی زمین ۳۵ نفر در شهرستان بابل آغاز و در حال پیشرفت است.

جابر حسن‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز گزارشی از روند آماده‌سازی واحدهای مسکونی ارائه داد و اعلام کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان آماده تحویل هستند.

وی در ادامه به یک چالش مهم اشاره کرد و افزود: متأسفانه حدود ۳۰ درصد از متقاضیان (جمعی از طلاب) توانایی مالی برای بازپرداخت ودیعه مسکن را ندارند که لازم است برای این عزیزان راهکار جایگزین و حمایتی تعیین شود.

آیت‌الله لائینی و دکتر یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فوری این موضوع، مقرر کردند: تا پایان ماه جاری (آذر ۱۴۰۴)، تعیین تکلیف نهایی همه متقاضیان طرح مسکن طلاب در دفتر استاندار انجام و نتیجه اعلام شود.