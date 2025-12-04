طرح اتصال شهرک صنعتی اشراق زنجان به شبکه ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح اتصال شهرک صنعتی اشراق زنجان به شبکه ریلی روز پنجشنبه با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

تسهیل در حمل و نقل کالا، کاهش هزینه های لجستیکی و ارتقاء بهره وری واحدهای تولیدی شهرک صنعتی زنجان از جمله مزایای این طرح است.

همچنین رونق اقتصادی با جذب سرمایه گذاری های جدید و توسعه صادرات و واردات، افزایش سرعت جابه‌جایی بار نسبت به ناوگان حمل و نقل جاده ای، کاهش مصرف سوخت و کاهش اتلاف زمان در تحویل کالاها به مقاصد مختلف، کاهش حوادث جاده ای و خسارات ناشی از خرابی روسازی جاده ها از دیگر مزایای این پروژه است.

طول این پروژه ۹ کیلومتر و وزن ریل هزار تن است.

طبق اعلام مسوولان برای اجرای پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه به منظور بازدید از پایان عملیات ریل گذاری راه آهن دو خطه قزوین- زنجان و افتتاح متمرکز چهار هزار و ۵۷۷ واحد طرح مسکن حمایتی شامل سه هزار واحد روستایی و یک هزار و ۵۷۷ واحد شهری برگزار می‌شود و اعلام آغاز پروژه های روبنایی بخش مسکن و چند طرح ساخت ابنیه و بهسازی جاده ای وارد استان زنجان شد.