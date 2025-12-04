لیگ برتر کشتی فرنگی؛
نفت و گاز زاگرس حریف استقلال قم در فینال شد
در مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی راهی فینال شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم نفت و گاز زاگرس با نتیجه ۶ بر ۴ رعد پدافند ارتش را مغلوب کرد و حریف استقلال قم در فینال شد
نفت و گاز زاگرس جنوبی ۶ _ رعد پدافند ارتش ۴(اسامی تیم رعد پدافند ارتش در ابتدا آمده است)
۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی ۳_علیرضا امیری صفر
۶۰ کیلوگرم: علی نوربخش ۱_امیرضا دهبزرگی ۱(برنده)
۶۳ کیلوگرم: علیرضا سلمانی ۱_محمدمهدی غلامپور ۵
۶۷ کیلوگرم: حسین عباسی ۲_محمد کمالی ۷
۷۲ کیلوگرم: سعید ارجمند ۵_امید بهمنی ۲
۷۷ کیلوگرم: علیاصغر سامدلیری ۱_امین کاویانی ۲
۸۲ کیلوگرم: مهدی مرادی صفر_محمدرضا مختاری ۸
۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۲ _محمدحسین استادمحمد معمار ۴
۹۷ کیلوگرم: توحید محبی۳(برنده)_امیررضا اکبری ۳
۱۳۰ کیلوگرم: مهدی حسینپور ۵_محمد کاظمی ۳
دیدار ردهبندی بین تیم های دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش از ساعت ۱۵ و فینال مسابقات با حضور تیم های استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.