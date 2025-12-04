شروع رسمی رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵
رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با حضور هیئتهای نظامی ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و چهار کشور عربستان، عراق، آذربایجان و عمان که به صورت مهمان در این رزمایش حضور دارند در شبستر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ نیروهای نظامی ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، پاکستان، هند، چهار کشور مهمان عربستان، عراق، آذربایجان، عمان و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور دارند.
سرتیپ دوم پاسدار نوشاد آبداری فرمانده میدان و رزمایش تاکتیکی رزمایش گفت:در این رزمایش تیم عملیات جمهوری اسلامی ایران وظیفه شناسایی، رصد و پایش تحرکات دشمن را برعهده دارد و عملیات پهپادی علیه اهداف فرضی تروریستی انجام میدهد بکارگیری ریزپرندهها و ایجاد پوشش دفاعی در مرزها از دیگر بخشهای این مرحله است.
وی افزود:در مرحله بعد تیمهای عملیات زمینی و بالگردی با ورود به عمق منطقه مشخصشده عناصر دشمن را مورد هدف قرار داده و سناریوی نابودی کامل تهدید را اجرا میکنند تا امکان هرگونه تعرض به مرزهای کشور از بین برود.
سرتیپ دوم پاسدار آبداری گفت:همچنین طبق سناریوی مشترک میان ایران و کشور بلاروس گروهی از عناصر موسوم به عناصر سفید اقدام به گروگانگیری کرده بودند که با عملیات مشترک نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تیم اعزامی بلاروس این گروه شناسایی و خنثی شد.
وی افزود:مرحله نهایی رزمایش نیز با همکاری تیم ازبکستان انجام گرفت که طی آن پاکسازی منطقه و ایجاد امنیت پایدار در محدوده تمرین عملیاتی دنبال شد.
مراحل تمرینی این رزمایش از روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه امسال در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان (عج) شهرستان شبستر آغاز شده و امروز پنجشنبه ۱۳ آذر رزمایش اصلی و اختتامیه برگزار شد.