به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب گفت: نیرو‌های یگان حفاظت این اداره با اقدام سریع و به‌موقع توانستند آتش‌سوزی رخ‌داده در یکی از زیستگاه‌های کوهستانی این شهرستان را مهار کنند.

محمد رضا صادقیان افزود: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست تکاب هنگام اجرای برنامه منظم گشت و کنترل در حوزه استحفاظی، دود ناشی از آتش‌سوزی را مشاهده کرده و بلافاصله به محل عزیمت کردند.

با حضور سریع نیرو‌ها مشخص شد که حریق در بخشی از زیستگاه کوهستانی آغاز شده است.

مأموران یگان حفاظت بدون اتلاف وقت وارد عمل شده و با واکنش فوری، مانع از گسترش بیشتر حریق شدند و آتش‌سوزی را به‌طور کامل مهار کردند.