

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر حج و زیارت مازندران زمان ثبت‌نام قطعی و انتخاب کاروان برای متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و گفت: متقاضیان استان مازندران می‌توانند از ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۶ آذر اقدام به ثبت نام کنند و تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۲ آذرماه هم برای انتخاب کاروان و تکمیل فرایند ثبت نام خود فرصت خواهند داشت.





او ادامه داد: پس از دریافت رسید، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید با در دست داشتن اصل قبض پیش‌پرداخت و کارت ملی به دفتر مدیر کاروان مراجعه و مراحل ثبت‌نام شامل تحویل مدارک و معاینات پزشکی را تکمیل کنند. عباس اسماعیلی افزود: متقاضیان واجد شرایط استان که در ده روز اول دوره پیش‌ثبت‌نام، اقدام به واریز پیش‌پرداخت کردند باید به نشانی my.haj.ir مراجعه و کاروان مورد نظر خود را در استان انتخاب کنند.

مدیر حج و زیارت مازندران با بیان اینکه پس از انتخاب کاروان، باقیمانده هزینه سفر باید حداکثر ظرف یک هفته از طریق همان سامانه پرداخت شود، گفت: هزینه قربانی جداگانه و پس از تعیین نهایی از طریق مدیر کاروان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسماعیلی افزود: عدم مراجعه به مدیر کاروان در مهلت ۴۸ ساعته، به منزله انصراف از سفر و ابطال ثبت‌نام است.



او با بیان اینکه امکان جابجایی بین کاروان‌ها پس از انتخاب وجود ندارد، ادامه داد: اعتبار گذرنامه متقاضیان باید حداقل تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ باشد و· به محض تکمیل ظرفیت کاروان‌ها، ثبت‌نام متوقف می‌شود.