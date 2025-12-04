ثبتنام قطعی حج ۱۴۰۵ مازندران از ۱۶ آذر آغاز میشود
فرآیند انتخاب کاروان و ثبتنام قطعی زائران متقاضی حج تمتع ۱۴۰۵ در مازندران یکشنبه ۱۶ آذر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر حج و زیارت مازندران زمان ثبتنام قطعی و انتخاب کاروان برای متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و گفت: متقاضیان استان مازندران میتوانند از ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۶ آذر اقدام به ثبت نام کنند و تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۲ آذرماه هم برای انتخاب کاروان و تکمیل فرایند ثبت نام خود فرصت خواهند داشت.
عباس اسماعیلی افزود: متقاضیان واجد شرایط استان که در ده روز اول دوره پیشثبتنام، اقدام به واریز پیشپرداخت کردند باید به نشانیmy.haj.ir
مراجعه و کاروان مورد نظر خود را در استان انتخاب کنند.
او ادامه داد: پس از دریافت رسید، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید با در دست داشتن اصل قبض پیشپرداخت و کارت ملی به دفتر مدیر کاروان مراجعه و مراحل ثبتنام شامل تحویل مدارک و معاینات پزشکی را تکمیل کنند.
مدیر حج و زیارت مازندران با بیان اینکه پس از انتخاب کاروان، باقیمانده هزینه سفر باید حداکثر ظرف یک هفته از طریق همان سامانه پرداخت شود، گفت: هزینه قربانی جداگانه و پس از تعیین نهایی از طریق مدیر کاروان اطلاعرسانی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: عدم مراجعه به مدیر کاروان در مهلت ۴۸ ساعته، به منزله انصراف از سفر و ابطال ثبتنام است.
او با بیان اینکه امکان جابجایی بین کاروانها پس از انتخاب وجود ندارد، ادامه داد: اعتبار گذرنامه متقاضیان باید حداقل تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ باشد و· به محض تکمیل ظرفیت کاروانها، ثبتنام متوقف میشود.
مدیر حج و زیارت مازندران گفت: متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای سازمان حج و زیارت www.haj.ir
یا کانال ویژه حجاج ۱۴۰۵ در پیامرسان بله به نشانی @haj_ir_iran1405 مراجعه کنند.