به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: در آستانه روز جهانی خاک سالم، دهمین کاروان ترویجی با حضور مسوولان، شهرداران و شهروندان این شهرستان و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از خاک برگزار شد.

مهدی امینی افزود: کشت حفاظتی، توسعه خاک ورزی، بیابان زایی، مدیریت هوشمند منابع آب و خاک، استفاده از هوش مصنوعی، توجه به تغییرات اقلیمی، اصلاح الگوی کشت، تفکیک زباله‌ها و بازیافت آنها و تصفیه فاضلاب شهری می‌تواند از فرسایش و نابودی خاک کمک کند.

همچنین فرخی رئیس محیط زیست آباده بیان کرد: بازرسان این سازمان از واحد‌های صنعتی و تولیدی بازدید دارند و ضمن نمونه برداری از خاک مناطق موارد آلودگی را نیز پایش می‌کنند.

همچنین شفیعی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آباده گفت: کشت بیش از ۵۰۰ هکتار گیاهان دارویی و صنعتی، بازسازی و احیا معادن، بیولوژی بذرکاری، کپه کاری و قرق بیش از هزار هکتار از مراتع در این شهرستان انجام شده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.