مجمع فدراسیون جهانی و آسیایی پیکلبال به میزبانی فیلیپین و با حضور رئیس انجمن ایران برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع و کنفرانس سالیانه فدراسیون جهانی پیکلبال در شهر مانیل فیلیپین از ۹ تا ۱۱ آذر برگزار شد که طی آن محمدرضا صافی رئیس انجمن پیکلبال ایران نیز در این مجمع حضور داشت.

برگزاری مسابقات جهانی برای مردان و زنان در رده‌های سنی و سینیور، برنامه ریزی جهت مسابقات قهرمانی جهان، فراهم سازی ساختار رنکینگ بین‌المللی، بازنگری آیین نامه‌های داوری و مربیگری و اساسنامه فدراسیون جهانی، عضویت در فدراسیون جهانی و تقویت مالی و توسعه در همه ابعاد از جمله حوزه همگانی از مباحث مهم جلسات این کنفرانس بود.

در ادامه محمدرضا صافی عضو هیات رئیسه فدراسیون پیکلبال آسیا و رئیس انجمن این رشته در ایران در مجمع سالیانه فدراسیون جهانی حضور یافت که طی آن به مواردی از جمله راه‌اندازی مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات دانشگاه‌های آسیا، مسابقات رده‌های سنی پیکلبال قاره در سال ۲۰۲۶ و همچنین تدوین برنامه پذیرش پیکلبال در بازی‌های آسیایی و المپیک آسیایی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

در حاشیه این کنفرانس و مجمع جهانی، صافی جلسات متعددی با روسا و نمایندگان کشور‌های آسیایی و برخی کشور‌ها از جمله کانادا، آمریکا، مکزیک، پرو، اتریش، اسپانیا، اسلواکی، ترکیه، استرالیا برگزار و در خصوص مسائل روز این ورزش بحث و تبادل نظر کرد.