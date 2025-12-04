پخش زنده
وزیر نیرو گفت: با توجه به شرایط حاد کنونی تلاش میکنیم وضعیت را از منظر انتقال تجربیات ، تبادل اندیشه کرده و راه حلهای مناسبی برای آن بیابیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علیآبادی» در حاشیه چهاردهمین اجلاس حکام آب یونسکو گفت: با توجه به شرایط حاد کنونی سعی کردیم تا اجلاس را به سمت تخصصیتر شدن و ارائه راهحلها پیش ببریم، در کارگاههای این اجلاس که با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت مجازی و حضوری برگزار شد، بسیاری از کارشناسان آموزشهایی را دریافت کردند که میتواند برای حل این مشکل موثر باشد.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما