به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مراسم صبح امروز از مدرسه شهدای اکبرآباد آغاز شد و دانش‌آموزان، فرهنگیان و اهالی محل با قرائت صلوات و نوحه‌خوانی، پیکر این شهید خوشنام را بدرقه کردند.

مردم و هیأت‌های عزاداری، پیکر شهید را تا بوستان مرحوم هاشمی همراهی کردند؛ جایی که آیین تدفین با حضور مسئولان و اقشار مختلف و در فضایی آکنده از معنویت و احترام برگزار شد.

در پیکر این شهید گمنام با حضور عاشقان و رهروان شهدا در بوستان هاشمی به خاک سپرده شد تا یاد و نام فرهنگ ایثار و مقاومت در این منطقه ماندگار شود.

مراسم وداع با این شهید گرانقدر نیز شب گذشته در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرک ولیعصر (عج) مهرشهر برگزار شد و مردم شهید پرور مهرشهر باد این شهید خوشنام وداع کردند.