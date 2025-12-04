مراسم تدفین پیکر مطهر شهید گمنام در اکبرآباد مهرشهر
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام امروز با حضور گسترده مردم شهیدپرور منطقه اکبرآباد مهرشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مراسم صبح امروز از مدرسه شهدای اکبرآباد آغاز شد و دانشآموزان، فرهنگیان و اهالی محل با قرائت صلوات و نوحهخوانی، پیکر این شهید خوشنام را بدرقه کردند.
مردم و هیأتهای عزاداری، پیکر شهید را تا بوستان مرحوم هاشمی همراهی کردند؛ جایی که آیین تدفین با حضور مسئولان و اقشار مختلف و در فضایی آکنده از معنویت و احترام برگزار شد.
در پیکر این شهید گمنام با حضور عاشقان و رهروان شهدا در بوستان هاشمی به خاک سپرده شد تا یاد و نام فرهنگ ایثار و مقاومت در این منطقه ماندگار شود.
مراسم وداع با این شهید گرانقدر نیز شب گذشته در مسجد صاحب الزمان (عج) شهرک ولیعصر (عج) مهرشهر برگزار شد و مردم شهید پرور مهرشهر باد این شهید خوشنام وداع کردند.