به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب گفت: گشت‌های مداوم و منظم یگان حفاظت با هدف پایش زیستگاه‌های آبی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در سطح شهرستان در حال اجراست.

محمد رضا صادقیان افزود: این گشت‌ها به‌صورت مستمر در زیستگاه‌های آبی تکاب از جمله رودخانه ساروق و شاخه‌های آن، سد ساروق، سد احمدآباد و سایر زیستگاه‌های حوزه استحفاظی اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد شناسایی سریع کانون‌های احتمالی بیماری‌های حیات‌وحش نقش مهمی در کنترل و مهار آنها دارد.

صادقیان با اشاره به اینکه تاکنون هیچ موردی از ابتلای پرندگان یا طیور به بیماری آنفلوآنزا در زیستگاه‌های آبی تکاب مشاهده یا گزارش نشده است، گفت: با توجه به روز‌های پایانی پاییز و آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی، پایش و بررسی دقیق زیستگاه‌ها طبق برنامه منظم در دستور کار اداره قرار دارد و به صورت مداوم انجام می‌شود.