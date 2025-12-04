رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مصدومیت یک نفر بر اثر واژگونی تراکتور خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتش پاد سعید قادری گفت: ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه ( ۱۳ آذرماه ) حادثه واژگونی یک دستگاه تراکتور در تپه های پشت شهرک امام خمینی (ره) دریافت و بلافاصله پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره ۱۰ واقع در بلوار دولت آباد به محل اعزام شدند.

قادری افزود: با حضور امدادگران سازمان آتش نشانی در محل و بررسی انجام شده مشخص شد یکدستگاه تراکتور در حال تردد در زمین کشاورزی دچار واژگونی می شود.

وی گفت: با توجه به صعب العبور بودن مسیر، مصدوم حادثه با کمک پرسنل اورژانس به مکان امن منتقل و به مرکز درمانی اعزام شد.

قادری افزود: تیم عملیاتی برای پیشگیری از آتش سوزی، باطری تراکتور را خارج و با بررسی احتمال نشت سوخت و عوامل آتش زا، محل را ایمن کردند.