با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، باغموزه گیاه شناسی گیلان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی لاهیجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در آیین افتتاح این باغ موزه گفت: این مجموعه به عنوان هشتمین باغ گیاه شناسی کشور، با هدف حفاظت، پژوهش و ترویج فرهنگ صیانت از منابع طبیعی گیلان به بهره برداری رسید.
غلامرضا گل محمدی افزود: در حال حاضر ۷ باغ گیاه شناسی در کشور فعال است که مهمترین آنها با ۴ هزار گونه گیاهی در تهران قرار دارد.
وی با بیان اینکه باغ موزه گیاه شناسی لاهیجان یک مجموعه ۲ منظوره است که در آن حدود هزار گونه مختلف ژنوتیپ گیاهی شامل گونههای مرتبط با منابع طبیعی و جنگلی نگهداری میشود، اضافه کرد: حدود ۶۰۰ گونه باغی و اقتصادی همچون بلوبری، پکان، ارقام مختلف گردو، تمشک و انواع گیاهان زینتی در این باغ پرورش داده میشوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش پژوهشی این مرکز گفت: این باغ یکی از ایستگاههای باز تحقیقاتی است و سازگاری ارقام مختلف گیاهی، به ویژه ارقام باغی، در این مجموعه مورد بررسی و آزمایش قرار میگیرد.
سلمان زارع، رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم ایجاد باغ موزه گیاه شناسی را گامی ارزشمند برای تقویت زیرساختهای علمی و کشاورزی استان دانست و گفت: بهرهبرداری از چنین ظرفیتهایی، علاوه بر ارتقای دانش کشاورزی، زمینه توسعه گردشگری علمی را هم فراهم میکند.
علاقه مندان میتوانند همه روزه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ از این باغ موزه دیدن کنند.