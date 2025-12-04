با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، باغ‌موزه گیاه شناسی گیلان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی لاهیجان افتتاح شد.

افتتاح باغ ‌موزه گیاه شناسی گیلان در لاهیجان افتتاح باغ ‌موزه گیاه شناسی گیلان در لاهیجان افتتاح باغ ‌موزه گیاه شناسی گیلان در لاهیجان افتتاح باغ ‌موزه گیاه شناسی گیلان در لاهیجان افتتاح باغ ‌موزه گیاه شناسی گیلان در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در آیین افتتاح این باغ موزه گفت: این مجموعه به عنوان هشتمین باغ گیاه شناسی کشور، با هدف حفاظت، پژوهش و ترویج فرهنگ صیانت از منابع طبیعی گیلان به بهره برداری رسید.

غلامرضا گل محمدی افزود: در حال حاضر ۷ باغ گیاه شناسی در کشور فعال است که مهم‌ترین آنها با ۴ هزار گونه گیاهی در تهران قرار دارد.

وی با بیان اینکه باغ موزه گیاه شناسی لاهیجان یک مجموعه ۲ منظوره است که در آن حدود هزار گونه مختلف ژنوتیپ گیاهی شامل گونه‌های مرتبط با منابع طبیعی و جنگلی نگهداری می‌شود، اضافه کرد: حدود ۶۰۰ گونه باغی و اقتصادی همچون بلوبری، پکان، ارقام مختلف گردو، تمشک و انواع گیاهان زینتی در این باغ پرورش داده می‌شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش پژوهشی این مرکز گفت: این باغ یکی از ایستگاه‌های باز تحقیقاتی است و سازگاری ارقام مختلف گیاهی، به ویژه ارقام باغی، در این مجموعه مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرد.

سلمان زارع، رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم ایجاد باغ موزه گیاه شناسی را گامی ارزشمند برای تقویت زیرساخت‌های علمی و کشاورزی استان دانست و گفت: بهره‌برداری از چنین ظرفیت‌هایی، علاوه بر ارتقای دانش کشاورزی، زمینه توسعه گردشگری علمی را هم فراهم می‌کند.

علاقه مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۶ از این باغ موزه دیدن کنند.