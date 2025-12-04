پخش زنده
آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی نَهال در سالن آفرینش مرکز فرهنگیهنری شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جشنواره فرهنگی نَهال با هدف شناسایی، پرورش و نمایش استعدادهای کودکان زیر ۷ سال، مربیان و مادران برگزار شد و شرکتکنندگان آثار خود را در بخشهای متنوعی همچون نقالیخوانی، دکلمه و قصهخوانی، قرائت قرآن، سرود و نمایش، کاردستی، قصهسازی، بازیسازی، موشنکلیپ و موضوعات مرتبط با مناسبتهای ملی و مذهبی ارائه کردند.
در مراسم اختتامیه، ضمن قدردانی از تمامی شرکتکنندگان، از برگزیدگان جشنواره در ردههای مختلف تقدیر شد و لوح سپاس و هدایا به آنان اهدا گردید.
جشنواره طرح نَهال به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و بسیج جامعه زنان سپاه امام صادق (ع) استان برگزار شد و با استقبال گسترده خانوادهها، مربیان و کودکان روبهرو شد.