سالن ورزشی شهید رئیسی و شهید سنجرانی در مجموعه ورزشی ثامن با حضور رئیس مجلس و وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جلسه هماهنگی افتتاح طرح های عمرانی ورزشی استان با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس مجلس شورای اسلامی و با محوریت بررسی روند تکمیل و بهره‌برداری از سالن ورزشی بزرگ شهید رئیسی و سالن شهید سنجرانی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع) مشهد برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت آمادگی و برنامه‌ریزی برای افتتاح رسمی این طرح ها مورد بررسی قرار گرفت و این دو مجموعه بزرگ ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان ملی و استانی، رسماً افتتاح و در اختیار ورزشکاران و مردم خراسان رضوی قرار گرفت.

سالن ورزشی شهید رئیسی با ظرفیت ۷ هزار نفر، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی کشور پس از انقلاب، نقش مهمی در میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی خواهد داشت و با ایجاد فضا‌های جدید، زمینه توسعه ورزش حرفه‌ای، همگانی و استعدادپروری در استان را فراهم می‌کند.

سالن شهید سنجرانی نیز با کاربری جدید و تجهیز ویژه برای رشته کشتی، به عنوان یک فضای استاندارد و تخصصی بازطراحی شده و گامی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های کشتی در مشهد و منطقه به شمار می‌رود.