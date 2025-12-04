توسعه عدالت آموزشی و هماهنگی مولفه تجهیزات، محتوا و معلم در دولت
مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این دولت همه مؤلفههای برنامه درسی از فضا و تجهیزات و محتوا و معلم به صورت هماهنگ دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سومین نشست رئیس جمهور با موضوع نهضت عدالت آموزشی در سالن دولت کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج برگزار شد.
مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این استان ۳۸۴ مدرسه در قالب ۹۹۲۱ کلاس درس، پذیرای ۱۷ هزار و ۴۸۳ دانشآموز و با نقشآفرینی ۱۵ هزار و ۳۲۶ همکار فرهنگی است.
ایوب رضایی افزود: در راستای اجرای منویات ابلاغی، اقدامات چشمگیری در دو بخش محرومیتزدایی و کیفیتبخشی به آموزش انجام شده است.
وی گفت: در حوزه زیرساختها، از طریق برگزاری جلسات هفتگی تیم بینبخشی با هدایت استاندار و فرمانداران و همچنین بهرهبرداری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، اقدامات مهمی صورت گرفت.
رضایی ادامه داد: اقدام برای ساخت ۲۱۵ طرح در قالب ۹۵۷ کلاس درس و با مساحت ۱۲ هزار و ۳۵۹ مترمربع، افتتاح ۱۱۵ طرح شامل ۳۱ کلاس درس در مهرماه سال جاری از دیگر اقدامات است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: تغییر سرانه فضای استان از ۸.۴۳ مترمربع به ۸.۶۹ مترمربع، افزایش فضای ورزشی از ۲۰۰ فضا (مهر ۱۴۰۳) به ۲۹۴ فضای ورزشی (مهر ۱۴۰۴)، افتتاح بزرگترین فضای ورزشی دانشآموزی کشور با مساحت ۶ هزار و ۴۰۰ مترمربع نیز در استان انجام شده است.
رضایی افزود: همچنین در راستای عدالت آموزشی، تمامی مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز در استان حذف شدهاند.
وی به بخش دوم برنامهها با عنوان کیفیتبخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری» اشاره کرد و گفت: برگزاری اجتماعهای یادگیری با هدف توسعه مهارتهای حرفهای برای ۶۸ درصد معلمان دوره ابتدایی استان، اجرای طرح «جوانهها» با مشارکت ۱۰۰ درصد معلمان ابتدایی برای تحول و توانمندسازی و تبدیل کلاسها به محیطهای یادگیری پویا و فعال از جمله این اقدامات است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اجرای الگوی مدرسه برای تحلیل دقیق وضعیت مدارس و شناسایی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان با مشارکت ۴۰ درصد مدیران مدارس، اجرای برنامه تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری با هدف ایجاد عدالت آموزشی در قالب طرح سفرهای یادگیری برای ۱۰۰ درصد دبیران دوره متوسطه و اجرای طرح امید برای جلوگیری از تکرار پایه ۱۲۷۷ دانشآموز دوره ابتدایی از دیگر برنامههای اجراشده است.
وی ابراز کرد: در راستای آشنایی دانشآموزان با فناوریهای نوین، ۱۶ هزار دانشآموز دوره متوسطه با هوش مصنوعی در قالب طرح ایران دیجیتال آشنا شدهاند و پوشش ۹۸.۸۹ درصدی بیمه دانشآموزی در دوره ابتدایی محقق شده است.
رضایی گفت: حاصل این اقدامات، حاکم شدن رویکرد علمی، برنامهمحوری و تفکر پژوهشی در آموزش و پرورش استان، ایجاد رقابت سالم بین مدیران و معلمان، برنامهریزی برای ارتقای شاخصهای کمی و کیفی، تغییر در شیوههای آموزش و بهکارگیری روشهای نوین تدریس با مشارکت معلمان و تنوعبخشی به محیطهای یادگیری بوده است.
وی با تقدیر از توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش و معلمان گفت: در این دولت همه مؤلفههای برنامه درسی از فضا و تجهیزات و محتوا و معلم به صورت هماهنگ دیده میشود و امیدواریم توجه ویژهتری به معیشت معلمان به ویژه بازنشستگان عزیز که سرمایههای کشور هستند، صورت گیرد.