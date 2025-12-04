به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل استاندارد استان البرز با بیان این که سازمان ملی استاندارد از توسعه منطقه اقتصادی ویژه پیام استقبال می‌کند، از ۴۰۰ مورد نمونه برداری و ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در گمرک پیام در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از بازرگانان و تجار می‌خواهیم برای صادرات محصولات خود از مزایای این منطقه ویژه اقتصادی استفاده کنند.

جوادی گفت: برای تشویق و تسهیل امور صادرکنندگان آمادگی ارائه خدمت در هرلحظه شبانه روزی به تجار و بازرگانان داریم.

جوادی در ادامه از ۱۵ مورد نظارت و پایش عملکرد شرکت‌های تصدی گر مستقر در گمرکات خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۵ پرونده ارجاع شده در استان درخصوص ماهیت مشتقات نفتی توسط کارشناسان این اداره کل مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است.

دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت:از ابتدای سال تاکنون ۳۲۰ نمونه برداری از واحد‌های تولیدی به منظور کدگذاری مشتقات نفتی انجام شده است ۱۵۱ نمونه برداری و آزمون مشتقات نفتی منحصرا توسط این اداره کل انجام شده است.