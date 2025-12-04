فرمانده سپاه عاشورا مطرح کرد؛

شهدا با نثار جان خود عزت و اقتدار کشور را حفظ کردند

فرمانده سپاه عاشورا گفت:شهدا با نثار جان خود عزت و اقتدار کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ کردند و مادران شهدای بزرگوار نیز با صبر و بردباری همیشه باعث افتخار و عزت نظام و انقلاب اسلامی هستند.