فرمانده سپاه عاشورا مطرح کرد؛
شهدا با نثار جان خود عزت و اقتدار کشور را حفظ کردند
فرمانده سپاه عاشورا گفت:شهدا با نثار جان خود عزت و اقتدار کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ کردند و مادران شهدای بزرگوار نیز با صبر و بردباری همیشه باعث افتخار و عزت نظام و انقلاب اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار عباسقلی زاده در همایش مادران شهدا که با عنوان (بانوان باشکوه) در سپاه عاشورا برگزار شد با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و نیز مادران گرامی و صبور شهدا،به جایگاه با ارزش و بلند مادران شهدا اشاره کرد و گفت:این مادران برای دفاع از اهل بیت (ع)، نظام اسلامی ، انقلاب اسلامی و وطن جگرگوشههای خود را تقدیم کردند و اکنون نوبت ماست که با تکریم و قدردانی از این اسوههای صبر و استقامت نقشی هر چند کوچک در کاستن از آلام و دردهای آنها در طی سالها چشم انتظاری داشته باشیم.
گفتنی است در این مراسم چند مادر شهید درباره فرزندان شهیدشان خاطره گویی کرده و مسائل و خواستههای خود را از فرمانده سپاه عاشورا مطرح کردند.
در پایان این همایش سردار عباسقلی زاده از مادران شهدا با اهدای لوح تقدیر و تجلیل کرد.