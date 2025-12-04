به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ همزمان با سراسر استان با رمز یا فاطمه الزهرا (ی) و با حضور ۴ گردان بسیجی در تکاب اجرا شد.

سرهنگ کرامتی افزود: تقویت انسجام نیرو‌های بسیجی، حفظ ثبات و امنیت داخلی و بالا بردن توان و اقتدار بسیج و تقویت روحیه آمادگی نیرو‌های بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش سراسری در این شهرستان است.

وی گفت: این رزمایش در روز‌های ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مدت ۲ روز در تکاب برگزار می‌شود.

در این رزمایش ۳گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر بسیجی شهرستان تمرینات رزم در میدان، مقابله با حوادث و رخداد‌های احتمالی، مقابله با نا آرامی‌های داخلی و محک توان و اقتدار خود در مواجهه با جبهه‌های مختلف را تمرین کردند.