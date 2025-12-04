نماینده ولی فقیه در استان بر ضرورت گسترش فرهنگ عفاف، مطالعه و آسیب شناسی علمی نهاد خانواده در غرب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی در نشست تخصصی زن، خانواده و کنشگری مسئولانه در سنندج عفاف را پایه سلامت جامعه دانست.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در استان، مطالعه را راهی برای پیشرفت فرهنگی بیان کرد و افزود: کشور‌های غربی با وجود پیشرفت‌های گوناگون در موضوع خانواده و آسیب‌های اجتماعی با مشکلاتی دست به گریبانندو بیان موضوعات مبتلا به نهاد خانواده در غرب نیازمند رویکرد علمی است.

نماینده ولی فقیه در استان خواستار تهیه مقالات با نگاه علمی، واقع گرا به توانمندی بانوان برای همایش زن، خانواده و کنشگری مسئولانه شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هم با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: همایش زن، خانواده و کنشگری مسئولانه اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار خواهدشد.

حسینی افزود: این همایش به دنبال تبیین جایگاه زن در جامعه و محیط خانه بوده و انتظار می‌رود دبیران شورا‌ها و فعالان حوزه زنان نسبت به تولید محتوا در این رویداد اهتمام داشته باشند.