به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده، به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد ایگدر افزود: در بازرسی از خودروی مذکور ۳۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز دام پزشکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان با بیان اینکه کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.