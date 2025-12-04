به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجیدی گفت:۳۰ آبان ماه گزارشی درباره جعل و توزیع فیلتر و هواکش تقلبی به پلیس واصل شد که پس از بررسی، صحت آن تأیید و پرونده به جهت رسیدگی تخصصی به اداره سیزدهم این معاون ارجاع شد.

وی افزود: طبق گزارش اولیه، فردی با نام آرمین در محدوده خیابان فدائیان اسلام اقدام به اجاره انباری و توزیع گسترده فیلتر‌های دارای نشان تجاری جعلی می‌کرد. با هماهنگی دادسرای ناحیه ۲۶ و صدور نیابت قضایی، اکیپی از کارآگاهان اداره سیزدهم به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از انبار، ۳۰۰۰ عدد فیلتر هوا و ۱۵۰ عدد فیلتر روغن تقلبی کشف و متهم آرمین دستگیر شد. وی در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به بزه، عنوان کرد که فیلتر‌ها توسط فردی با نام نیما در اختیار او قرار می‌گرفت.

سرهنگ مجیدی گفت: پس از صدور دستور جلب متهم نیما، نشانی نگهداری کالا‌های وی در کیان‌شهر شناسایی و با هماهنگی قضایی در همان تاریخ به محل اعزام شد.

وی افزود: در بازرسی از انبار دوم، ۶۸۳۰ عدد فیلتر هوا، ۴۴۵۰ عدد فیلتر روغن و ۲۶۶ عدد صافی بنزین دارای نشان تجاری جعلی کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی تأکید کرد: پرونده برای ادامه رسیدگی و انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضایی قرار دارد و اقدامات پلیسی برای شناسایی دیگر عوامل مرتبط، جمع‌آوری مستندات و ردیابی مسیر توزیع کالا‌های تقلبی همچنان با جدیت ادامه دارد.