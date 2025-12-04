به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، این جانباز بر دوش همرزمان، دوستان، خانواده و عموم مردم عزادار تشییع و در جوار شهدای دهستان اشن به خاک سپرده شد.

محمود یارمحمدی سال ۱۳۴۳ در روستای اشن متولد شد.

وی در سال ۱۳۶۲ عضو بسیج پایگاه شهید مطهری دهستان اشن شد و سال ۱۳۶۳ به عنوان بسیجی دوران جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس داوطلب عازم کردستان شد سرهنگ یارمحمدی در عملیات والفجر ۲ در کردستان مجروح شد.