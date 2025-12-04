در تنها واحد دستچین و بسته بندی محصولات گلخانه‌ای کبودراهنگ، سالانه بیش از ۶ هزارتن محصول گلخانه‌ای تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این واحد دستچین و بسته بندی در روستای کوریجان شهرستان کبودراهنگ فعال است و با راه اندازی آن، برای بیش از ۴۵ نفر اشتغالزایی شده است.

مهرداد جمشیدی از سال ۱۴۰۱ این مجموعه را در جهت صادرات محصولات گلخانه‌ای استان به کشور‌های همسایه راه اندازی کرده است.

این مجموعه علاوه بر محصولات گلخانه‌ای شهرستان کبودراهنگ، محصولات دیگر گلخانه‌های استان را نیز، به کشور‌های روسیه، ازبکستان، ارمنستان و کشور‌های عربی صادر می‌کند.

سالانه بیش از ۶ هزار تن محصول گلخانه‌ای توسط این مجموعه به خارج از کشور صادر می‌شود.