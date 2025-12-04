پخش زنده
به مناسبت سالروز وفات حضرتام البنین (ع)، آیین تکریم مادران و همسران شهدا در میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در این مراسم حجت الاسلام جالبی رئیس عقیدتی و سیاسی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نیروی زمینی ارتش به نقش و جایگاه والای مادران و همسران شهدا و حفظ شأن و منزلت آنها در جامعه تاکید و خواستار تلاش همگانی برای تداوم راه شهدا شد.
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران میاندوآب نیز در این مراسم گفت: مادران و همسران شهدا در این شهرستان، بیش از۶۰۰ شهید را تقدیم انقلاب و عزت و اقتدار میهن اسلامی کردهاند.
تجلیل از مادران و همسران شهدا و مداحی و عزاداری در سوگ شهدا و وفات حضرتام البنین (ع) از دیگر برنامههای این مراسم بودند.