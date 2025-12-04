پخش زنده
امروز: -
یک کامیون حامل ۱۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق در فسا توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر تردد کامیون حامل سوخت قاچاق از جاده فسا، افسران پلیس آگاهی این شهرستان برای بررسی موضوع اعزام شدند.
سرهنگ لطف الله محمدی افزود: ماموران انتظامی با پایش جاده فسا-داراب موفق به شناسایی کامیون حامل سوخت فاقد مجوز شده و با علائم هشداری دستور توقف آن را صادر کردند.
وی بیان کرد: در بازرسی از این کامیون، ۱۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فسا با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر شد گفت: گازوئیل مکشوفه برای بازگشت به چرخه توزیع، به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فارس تحویل داده شد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.