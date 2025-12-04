تکمیل کمربندی تالش حلقه حیاتی کریدور شمال-جنوب است تکمیل کمربندی تالش حلقه حیاتی کریدور شمال-جنوب است تکمیل کمربندی تالش حلقه حیاتی کریدور شمال-جنوب است تکمیل کمربندی تالش حلقه حیاتی کریدور شمال-جنوب است تکمیل کمربندی تالش حلقه حیاتی کریدور شمال-جنوب است تکمیل کمربندی تالش حلقه حیاتی کریدور شمال-جنوب است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان، در جریان بازدید از پروژه کمربندی تالش با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر این محور مهم ارتباطی و رفع موانع احتمالی شد.

استاندار گیلان در ادامه از نزدیک، با مسئولان پروژه گفت‌و‌گو کرده و دستور تسریع در تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل کمربندی تالش را صادر کرد تا این مسیر مهم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

هادی حق‌شناس در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران، افزود: این مسیر حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد و تنها در چند ماه گذشته فقط یک و ۲ دهم کیلومتر با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تکمیل و آماده بهره‌برداری شده و برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، شامل خرید زمین‌های مورد نیاز و عملیات اجرایی، به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی با اشاره به اهمیت این کنارگذر در کریدور شمال ـ جنوب و رفع گره‌های ترافیکی غرب گیلان، گفت: مشکلات حمل و نقل در مسیر آستارا تا تالش جدی است؛ به‌گونه‌ای که گاهی کامیون‌ها به دلیل محدودیت مسیر ناشی از بارندگی‌ها و سیلاب، یک تا ۲ روز در مسیر متوقف می‌شوند و این موضوع را در سفر زمینی اخیر رئیس جمهور هم توضیح دادم.

استاندار گیلان با تأکید بر اهتمام دولت در تکمیل کمربندی تالش، گفت: در سفر آینده دولت به گیلان، اعتبارات اساسی برای تکمیل حدود ۱۱ کیلومتر باقی‌مانده کنارگذر تالش تخصیص می‌یابد و یکی از مشکلات چند دهه‌ای این شهرستان و غرب استان در حوزه ترانزیتی برطرف خواهد شد.