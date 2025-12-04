به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رزمایش سراسری «الی‌بیت‌المقدس ۱۶» با هدایت قرارگاه دفاعی و امنیتی امام هادی(ع) و با مشارکت گسترده ۱۴۰ گردان بیت‌المقدس و کوثر در سراسر استان مازندران در حال اجراست.

هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، تقویت سطح توان تخصصی، آمادگی رزمی و افزایش انسجام نیروهای بسیجی در مواجهه با تهدیدات دشمنان و عوامل اخلال‌گر امنیت عنوان شده است.

در این رزمایش، سناریوها و تمرینات متنوعی برای سنجش و نمایش توانمندی‌ها اجرا می‌شود که شامل تمرینات رزم در جنگل، دفاع از کوی و برزن، پدافند ساحلی، مقابله با تهدیدات داخلی، عملیات امداد و نجات، مردم‌یاری و آموزش‌های خودحفاظتی است.

در جریان این مانور، نظم، انضباط و اقتدار ۱۴۰ گردان بیت‌المقدس و کوثر استان و همچنین توان فرماندهی و مدیریت رده‌های مختلف سپاه کربلای مازندران به‌صورت میدانی ارزیابی و به نمایش گذاشته می‌شود.

این رزمایش، بخشی از برنامه‌های سالانه برای ارتقای امنیت و آمادگی عملیاتی در سطح استان مازندران محسوب می‌شود.

سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران در حاشیه این رزمایش در تنکابن، با اشاره به ماهیت «جنگ ترکیبی» دشمن، تأکید کرد: امروز تهدید نظامی تنها یک شاخه از این جنگ است و بخش مهمی از مأموریت بسیج، حضور مؤثر در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی افزود: سپاه و بسیج در کنار دولت برای رفع مشکلات و خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند و اولویت امروز، خدمت مؤثرتر به مردم و کاهش مشکلات در سطح استان و کشور است.