با آغاز فصل مهاجرت پرندگان ، نخستین گروههای لکلکهای مهاجر وارد آسمان خوزستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با شروع فصل سرما و شروع مهاجرت پرندگان و با توجه به آب و هوای معتدل خوزستان در ایام، نخستین گروههای لکلکهای مهاجر وارد آسمان خوزستان شدند و این پرندگان طی روزهای اخیر در شهرستانهای دزفول، شوشتر، اهواز و همچنین در حاشیه تالابهای استان مشاهده دشهاند.
کارشناسان محیطزیست میگویند خوزستان به دلیل اقلیم معتدل زمستانی، وجود تالابها و منابع غذایی مناسب، یکی از مهمترین ایستگاههای توقف لکلکها در مسیر مهاجرت به شمار میرود. لکلکها معمولاً از مسیر اروپای شرقی و شمالی حرکت کرده و پس از عبور از ترکیه و عراق به خوزستان میرسند. زمستانهای معتدل استان و پوشش گیاهی مناسب، شرایط ایدهآلی برای استراحت و تغذیه این پرندگان فراهم میکند.»
تالابهایی مانند شادگان و هورالعظیم، به دلیل تنوع زیستی بالا، نقش مهمی در جذب و اسکان موقت پرندگان مهاجر دارند. حفاظت از این زیستگاهها به معنای حفظ چرخه طبیعی مهاجرت و تقویت تنوع زیستی است.
برخی از لکلکها در مناطق روستایی روی تیرهای برق، ساختمانهای بلند و درختان تنومند شروع به لانهسازی کردهاند و حضور آنها، نشاط خاصی به روستاها و شهرهای استان بخشیده است.
ادارهکل محیطزیست خوزستان از شهروندان خواسته است با این پرندگان مهاجر با حساسیت بیشتری برخورد کرده و از ایجاد مزاحمت یا آسیب به لانههای آنان خودداری کنند.
با ادامه شرایط مساعد جوی، موج اصلی ورود لکلکهای مهاجر طی روزهای آینده پیشبینی میشود و خوزستان بار دیگر میزبان یکی از زیباترین جلوههای حیاتوحش خواهد بود.