واژگونی و سقوط پژو ۲۰۶ به دره در جاده شیراز-کازرون، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شیراز گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی و سقوط خودروی سواری پژو ۲۰۶ به دره در کیلومتر ۵۰ جاده شیراز-کازرون روستای ریچی، نجاتگران کوهستان هلال‌احمر شیراز با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا رضازاده افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، برای ۲ مصدوم مرد و زن به ایجاد کارگاه‌های نجات اقدام کردند و پس از انتقال آنان به مکان امن، آنها را به عوامل اورژانس تحویل دادند.