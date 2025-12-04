رقابت‌های ووشو قهرمانی کشور رده‌های سنی نونهالان و جوانان دختر با قهرمانی استان اصفهان و معرفی برترین نفرات در تالو و ساندا به میزبانی شهر تبریز پایان یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های ووشو قهرمانی کشور رده‌های سنی نونهالان و جوانان پسر که از ۱۱ آذرماه به میزبانی سالن شهید پورشریفی شهر تبریز آغاز شده بود، عصر امروز (پنج‌شنبه - ۱۳ آذرماه) با معرفی نفرات برتر و تیم‌های اول تا سوم پایان یافت.

بر اساس نتایج کسب شده، تیم هیأت ووشو استان اصفهان با کسب مجموع ۵ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز بر رده نخست قرار گرفت و به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های هیأت استان تهران و آذربایجان‌شرقی نیز به ترتیب با کسب ۴ طلا، ۴ نقره و ۴ طلا، یک نقره و یک برنز بر رده دوم و سوم ایستادند.

اسامی نفرات برتر حائز نشان‌های طلا، نقره و برنز تالو و ساندا نونهالان و جوانان پسر به شرح زیر است؛

* رده سنی نونهالان - تالو

فرم چانگ‌چوان: ۱- پانسیا مرادی از مازندران، ۲- آیلین حیدری از چهارمحال‌وبختیاری، ۳- یسنا جهانگیری از همدان

فرم دائوشو: ۱- آیلین حیدری از چهارمحال‌وبختیاری، ۲- پانسیا مرادی از مازندران، ۳- آوا اسماعیلی از زنجان

فرم گون‌شو: ۱- پرمیس اسماعیلی از قم، ۲- ملیکار دردشتی از کرمان، ۳- هانیه کردنژاد از خوزستان

فرم جین‌شو: ۱- یسنا جهانگیری از همدان، ۲- المیرا هدایتی از اصفهان، ۳- سارینا علی‌محمدی از قم

فرم چیانگ‌شو: ۱- سوگند براتی از آذربایجان‌شرقی، ۲- ویانا زلفی از سمنان، ۳- ترنم امیریوسفی از کهگیلویه‌وبویراحمد

فرم نان‌چوان: ۱- هلنا جداری از آذربایجان‌شرقی، ۲- ترنج قاسمی از کرمان، ۳- دیانا معینی از کردستان

فرم نن‌گوئن: ۱- هلنا جداری از آذربایجان‌شرقی، ۲- مائده حیدری از گلستان، ۳- دیانا معینی از کردستان

فرم نن‌دائو: ۱- ترنج قاسمی از کرمان، ۲- مهشید فرخ از تهران، ۳- حلما اسلامی از گیلان

فرم تای‌چی‌چوان: ۱- یسنا اشکانی‌فر از خراسان‌رضوی، ۲- سارا جان‌قلی از سمنان، ۳- دنیر فیض‌آبادی از آذربایجان‌غربی

فرم تای‌چی‌چین: ۱- سارا جان‌قلی از سمنان، ۲- نیایش حسینی از یزد، ۳- آرشیدا احمدی از البرز

* رده سنی جوانان - تالو

فرم چانگ‌چوان: ۱- نگار محمدی از تهران، ۲- سارا حاجی‌مرادی از قم، ۳- نوا معینی از مازندران

فرم دائوشو: ۱- نگار محمدی از تهران، ۲- آوا جهانگیری از کهگیلویه‌وبویراحمد، ۳- مهدیس نصراللهی از آذربایجان‌شرقی

فرم گون‌شو: ۱- نگار محمدی از تهران، ۲- تارا همافر از تهران، ۳- زهرا اسدی از آذربایجان‌شرقی

فرم جین‌شو: ۱- ریحانه نریمانی از آذربایجان‌شرقی، ۲- نازنین‌زهرا سلیمانی از لرستان، ۳- نوا معینی از مازندران

فرم چیانگ‌شو: ۱- نوا معینی از مازندران، ۲- ریحانه نریمانی از آذربایجان‌شرقی، ۳- درسا قصری از کهگیلویه‌وبویراحمد

فرم نان‌چوان: ۱- ثنا چک از اصفهان، ۲- نازنین‌زهرا جهانگیری از تهران، ۳- فاطمه یاوری از یزد

فرم نن‌گوئن: ۱- ثنا چک از اصفهان، ۲- نازنین‌زهرا جهانگیری از تهران، ۳- سیده‌نیایش قمری از سمنان

فرم نن‌دائو: ۱- ثنا چک از اصفهان، ۲- نازنین‌زهرا جهانگیری از تهران، ۳- نگین حقیقت از البرز

فرم تای‌چی‌چوان: ۱- ملیکا آداوودی از ایلام، ۲- ستایش امیری از سیستان‌وبلوچستان، ۳- پرستو درویشی از خوزستان

فرم تای‌چی‌چین: ۱- فاطمه محمدی از اصفهان، ۲- ملیکا آداوودی از ایلام، ۳- ستایش امیری از سیستان‌وبلوچستان

فرم دوئلین: ۱- نگین حقیقت از البرز، ۲- حدیث کریمیان از چهارمحال‌وبختیاری، ۳- زهرا سیاح از خراسان‌رضوی

فرم تای‌چی‌شان: ۱- ملیکا آداوودی از ایلام، ۲- ستایش امیری از سیستان‌وبلوچستان، ۳- فاطمه محمدی از اصفهان

* رده سنی جوانان - ساندا

وزن ۴۸ کیلوگرم: ۱- مارینا رستار از کرمانشاه، ۲- النا محمدزاده از البرز، ۳- آیناز احمدی از خوزستان و یاغمور حاجی‌محمدی از آذربایجان‌شرقی

وزن ۵۲ کیلوگرم: ۱- تارا اسدیان از گلستان، ۲- آتنا حنیفه‌لو از زنجان، ۳- درسا امیدی از خوزستان و پرنیا حسن‌نژاد از قم

وزن ۵۶ کیلوگرم: ۱- غزل گرجی از اصفهان، ۲- کیانا کهریزی از کرمانشاه، ۳- نازنین‌زهرا قزوینی از مازندران و نرجس ترابی از تهران

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- ماهک فتحی از تهران، ۲- ستایش خدابخشی از خوزستان، ۳- کیمیا سیمایی از کرمانشاه و نازنین حسین‌زاده از خراسان‌شمالی